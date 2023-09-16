洪男2023年涉販毒，警方搜索查扣毒品等證物，將他移送法辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

跑車男涉販毒妻全扛 喪妻不久速結新歡下場慘了（警方提供）

台中市刑大去年追查洪男夫妻涉嫌販毒案，兩人住老舊公寓、出門卻以雙門豪車代步，警查獲毒品等證物，洪妻一肩扛起刑責遭送辦，她今年3月過世，警再獲情資洪另結新歡雙雙涉毒，今年6月逮捕這對毒鴛鴦送辦，全案檢方已偵結起訴。

刑大偵三隊獲情資住在太平的48歲洪姓夫妻涉嫌販毒，警跟監調查發現，兩夫妻與老母同住破舊公寓，但出門竟以BMW雙門進口跑車代步，洪出門工作後，47歲洪妻與藥腳聯繫到住處交易。

警方去年1月間搜索洪男住處，查獲毒品等證物，夫妻鶼鰈情深，洪妻一肩扛下罪責，警察查無洪涉案事證，將洪妻依《毒品危害防制條例》送辦，但她今年3月因罹癌病逝。

刑大偵六隊今年又獲情資，洪再涉販毒，遊走在北屯區及太平區2住處，平日注重穿著打扮，服裝及皮包都是名牌，雖喪妻未久，但很快就另結新歡，與從事殯葬業的徐姓女友交往。

洪持續供應及販售毒品給徐女、柯南等多名藥腳，且藥腳大多以女性居多，還多次與女藥腳發生因感情糾紛報警，雙方互告。此外，洪改變出門駕駛市價數百萬元的帥氣雙門跑車，改換開貨車，不過，常騎機車載不同的女藥腳出門。

洪為躲避查緝，與徐躲在商務旅館度假，警方今年6月持搜索票查緝，警方到旅館盤查確認洪的身分時，他還與徐悠閒地吃早餐，隨後，警方查扣他攜帶安非他命，警詢後，將他依販賣、施用毒品罪送辦；徐女經驗尿呈現毒品陽性反應，依施用毒品罪送辦。

案經中檢偵結，將洪及徐兩人起訴，目前洪仍在押中。

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