我國駐紐西蘭代表歐江安以「接納台灣」（Include Taiwan）投書紐西蘭「郵報」，她呼籲，台海若有衝突，將嚴重影響全球經濟發展與國際秩序，聯合國可扮演促進對話、降低緊張情勢、締造和平的平台，第一步應將2300萬台灣人民納入聯合國體系。

歐江安說，紐西蘭政府於今年8月公布首份國家安全戰略報告，將台灣列為潛在衝突熱點之一；報告同時強調，紐西蘭對台灣海峽、南海等地區有直接利益。台灣海峽的和平穩定對維繫全球繁榮與安全至關重要。

歐江安表示，事實上，台灣海峽是超過半數國際貿易航線的必經之地，此外台灣生產全球大多數的尖端晶片；因此如果台灣發生衝突，將對全球經濟與國際安全造成災難性影響。

歐江安強調，台灣與烏克蘭都毗鄰強大的威權政權。俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提醒世人，民主國家必須互助與團結一致，始能抵擋強權擴張。各國歧見唯有透過和平手段解決；發動侵略者必須追究責任，才能進一步避免國際秩序遭受破壞。

歐江安說，歧見得透過和平方式解決，聯合國如果能落實其憲章原則，可做為國際間增進對話、降低緊張局勢及促進和平的有效平台。台灣已向世人證明是可靠的夥伴，且有能力為世界做出更多貢獻。目前還來得防止另一項侵略戰爭，第一步就是將台灣2300萬人民納入聯合國體系。