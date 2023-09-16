被暱稱為「日本悍馬」的陸上自衛隊軍車「高機動車」，日媒調查發現有逾使用年限出售後未依規定分解回收，而是大部分解運到海外再組裝成車，日本防衛裝備廳展開調查。

高機動車是一款日本陸上自衛隊軍輛，由豐田汽車研發、日野汽車製造，可以搭載步兵或牽引輕型火砲，這型車暱稱「疾風」或「高機」，也因外型酷似美製悍馬車而有「日本悍馬」之稱。

日本讀賣新聞報導，已確認有超過使用年限的高機動車流到海外，雖然當初在出售給日本國內業者時，官方要求業者必須將車體破壞，不料僅被簡單拆解後就出口，並在出口國進行組裝後使用，讀賣新聞記者已在泰國確認高機動車實車。

陸上自衛隊透過投標方式出售高機動車時，為防發生有人偽裝成自衛隊或入侵駐地等情況，陸上幕僚監部（相當於他國陸軍司令部）透過發布通知要求必須將車體進行無法復原的破壞及分解。

根據現行投標規定，得標業者必須將高機動車細部分解後資源回收，嚴禁轉售整車或從外觀上就能辨視為自衛隊車輛的車體等。一旦業者違反契約規定，陸上自衛隊可以向得標業者等索賠。

幾家業者在受訪時坦承曾違反規定，只將輪胎及高機動車車體的一部分卸除就出口，然後在海外重新組裝並登記車籍資料。

讀賣新聞記者7月下旬在泰國北部確認重新組裝後的高機動車，整體外觀完好，引擎蓋上方仍保有供直升機吊掛用的掛鉤等，甚至連車內還保留日文說明文字。

這輛高機動車所有人是在日本關東地方經營解體零件販售的泰國籍男子。他在泰國受訪時說，2018年左右向得標高機動車的日本業者購入2輛。當時經過大部分解的原車被放入貨櫃，從日本橫濱港出口到泰國。

日本在野黨議員今年3月曾在國會質詢，網上照片顯示俄羅斯軍隊有使用高機動車，時任防衛裝備廳長官的土本英樹答覆「單從照片無法判斷是否為自衛隊售出的車輛」，但防衛裝備廳從4月起開始調查與得標等相關的約40家業者。

防衛裝備廳研判有海外調查必要，在2024年度預算案的概算需求中編列相關經費約3億日圓（約新台幣6500萬元），並根據事前所獲情報，把重點放在東南亞地區展開調查。