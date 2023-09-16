聯合航空公司（United Airlines）一架從美國新澤西州飛往義大利羅馬的客機，日前起飛不到1小時出現客艙失壓跡象，機長緊急調頭並快速降低飛行高度，在8分鐘內急降8534公尺。

美聯社報導，聯合航空表示，這架班機14日凌晨已平安降落在新澤西州的紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport），機上人員均安。

聯合航空指出，機艙並未真的出現失壓狀況，乘客們的氧氣面罩也沒有掉落，但機師們無從確認。

根據世界航班追蹤網站FlightAware的數據，這架波音777客機的飛行高度，在短短8分鐘內從3萬7000英尺（1萬1277公尺）驟降到9000英尺（2743公尺）以下。

根據機師所受訓練，一旦出現機艙失壓，必須緊急將飛行高度下降到足夠低的水準，確保機上人員無需氧氣面罩也能順暢呼吸。

聯合航空表示，這班客機上共有270名乘客和14名機組員。

聯合航空指出，原班機降落後已安排另一架班機，於昨天凌晨3時30分左右自紐瓦克機場起飛，並在當地時間下午5時抵達羅馬，比原定抵達時間晚了約6小時。