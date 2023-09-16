發生在英國的中國間諜案持續引起關注，中國駐英使館昨天二度評論此事，稱英國某些政治人物已陷入「一種令人驚訝的反華妄想症」，並說英方若還想和中國合作，就要制止這場「政治醜劇」。

中國駐英國使館15日在官網上發布「答記者問」，發言人除了重申中國間諜案是「無中生有，自導自演」，還加碼表示，「英國某些政客已陷入一種令人驚訝的反華妄想症」，認為他們對中國的「汙衊指責」，「是為了掩蓋自己在解決英國國內政治經濟社會問題上的無能和敗績，轉移公眾視線」。

這名發言人正告英方，「中方絕不接受英方針對中國的無端指責和惡意汙衊」，如果英方還想和中國開展合作，就必須立即制止這場政治醜劇。

昨天在中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問指出，英國政府14日表示，中國間諜試圖透過英高級官員獲取機密。

外交部發言人毛寧重申，「所謂中國對英國進行間諜活動的說法毫無根據」，並指中方「沒有興趣也不會干涉別國內政」。

英國警方9日宣布，他們3月以間諜罪名逮捕了一名20多歲的英國籍男子。據報導，當事人是28歲的保守黨國會研究員凱希（Chris Cash），曾擔任頗具影響力的「中國研究小組」主任。另一名30多歲男子同時也因涉嫌間諜活動在英格蘭牛津郡（Oxfordshire）被捕。

此事引發英國關注。英媒報導，這可能是有敵意國家涉入、且英國國會安全遭破壞最嚴重的一次。