繼中共火箭軍領導層接連遭整肅，「解放軍報」近日罕見發文，指火箭軍某部隊在一次演練中暴露了戰鬥力的「短板弱項」，要求練兵備戰調研要每天做，似暗示控制中國核武器的火箭軍在練兵備戰方面存在差距。

中共中央軍委機關報「解放軍報」15日刊文稱，不久前火箭軍某部黨委領導再次親赴部隊演訓，圍繞練兵備戰難題展開專題調研，努力補齊影響部隊戰鬥力的「短板弱項」。

該黨委領導表示，要把調查研究「當作天天必做、月月必抓的工作」，對部隊建設和練兵備戰常態化展開問題梳理、難題排查，「打通貫徹執行重大堵點淤點難點。」

文章指出，在該部之前一次調研，發現實案化對抗性訓練出現「減員特情」，某旅出現備份班組號手補充困難，該部黨委常委帶領職能部門深入發射班組展開專題調研，分析換裝以來的數據訊息，聽取專家建議。

文章表示，根據調研掌握情況，優化調整了人才培養方案，有效釋放人才效能。

文章又指出，對調研發現的問題，黨委班子成員作為第一責任人，要真正把「問題清單」變為「履職清單」。

文章又揭示，不久前某中心官兵在調查問卷中反映，人員長期處於「動散狀態」，部分臨時黨組織運行難以滿足實際工作需要。為確保兵撒千里「形散神聚」，該部黨委常委主動領題，與專題調研組赴任務一線展開調研。

該中心黨委書記表示，調研方向集中在基層黨組織建設，推出「動散狀態」下臨時黨組織運行規範等措施。

文章表示，今年以來，該部黨委班子成員多次赴部隊一線，圍繞優化戰備流程、打通指揮鏈路、夯實組織建設等方向展開專題調研，形成20多項調研成果，「為推動部隊高質量發展匯聚強軍力量。」

中共總書記習近平在2015年設立火箭軍，旨在令解放軍更有能力對外投射中國力量，同時將軍隊更直接置於自己領導之下。

火箭軍的動向備受關注的原因之一，是它掌握和控制中國的常規飛彈和核飛彈。根據火箭軍官方微博帳號，火箭軍自8月份以來已經進行了至少2次演習和訓練。

中國軍方近期成為外界焦點，包括火箭軍高層自今年3月起因涉及貪腐及洩密而接連被整肅，包括時任司令員李玉超更已被紀檢單位帶走調查，習近平多次在涉軍場合強調軍隊反腐。

除了火箭軍外，路透社15日報導，至少2週沒有公開露面的中國國防部長李尚福已經遭到中國當局調查，相信與軍事裝備採購有關。