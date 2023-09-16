蔡英文總統（前右）16日出席「第五屆危老＋都更博覽會，並頒獎及參觀參展的都更團隊展示的成果。（陳怡誠攝）

蔡英文總統今上午出席「第五屆危老都更博覽會開幕式」致詞時表示，政府近年來從組織面、法制面加速推動危老都更政策，都更案件大幅成長，她期盼各縣市能一起加入推動，透過公辦都更增加民眾的信任感，共同改善都市環境，提升不動產產業發展。

「第五屆危老都更博覽會」於16日、17日在台北盛大登場，現場匯聚危老重建與都市更新的推動單位、建商、金融等相關產業，透過政府、產業、民眾齊力合作，強化執行都更能量、促進都市再生。

蔡英文表示，她從2016年上任以來，不斷推動各項政策，包括成立國家住都中心，任務之一就是處理危老都更業務，以及都更三法全部到位，讓小基地也能參與重建，政府從組織面法制面做好準備，加速推動危老都更的政策，希望讓民眾住的安全、安心，也減輕民眾居住的負擔。

蔡英文指出，近年整體都更案件大幅成長，2015年前都更危老案件僅534件，但2016年開始至今，全國都更危老核定件數已經有4283件，申報開工件數達到77％，她要感謝中央與地方及各界的共同投入。

蔡英文表示，目前除了雙北已經成立住都中心，其他直轄市也在籌辦中，期待其他縣市一起推動，改善都市環境、提升營建業產值，對於不動產產業發展也具有重大意義，而透過公辦都更也能提高更多成功的可能性。

此外，蔡英文也提到，今年的「危老＋都更博覽會」特別新增「好宅區」，她認為推動老舊建築物重建的同時，若能結合綠建築、智慧建築的趨勢，達到淨零減碳、永續發展的目標，透過整建維護、拉皮、讓老屋更適合居住，也是一種新的選擇。

內政部長林右昌則說，公辦都更能量提升是推動危老都更工作最重要的一步，內政部希望雙北、高雄等縣市能繼續提升危老更新的預算，內政部也會主動聯繫其他縣市，共同提升公辦更新的量能，解決民間推動危老都更信任不足問題，他相信都市更新、危老重建就能開花結果。