高雄市15日發生冷血惡鄰凶殺案，63歲吳姓嫌犯疑似因「噪音」問題，上午7時許殘忍殺害樓上屋主夫妻，行兇後從容離開大樓，騎車逃逸，還3度換裝疑似想混淆警方追緝，仍於案發後3小時內在屏東落網。不過吳嫌遭逮後態度相當不配合，甚至拒絕夜間偵訊，就連疑似為凶器及血衣的物證都找到了，仍以「拒絕回答」一句話應對，目前吳嫌已移送至高雄地檢署。而吳嫌昨（15）日騎車逃逸至萬大大橋一帶的畫面也曝光。

高雄市苓雅分局以及高雄市刑警大隊昨日漏夜沿著吳嫌的逃亡路途搜尋，最後於今日凌晨1時許在萬大大橋（西向東）高雄端橋下尋獲吳嫌走出家門的外套及一把水果刀，不過吳嫌看到證物後全以「拒絕回答」應訊，讓警方只能以疑似為證物的方式提報證物。

高雄市苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，透過吳嫌逃亡監視器追查，昨日約早上10時30分許警方有到萬大大橋下搜尋，不過當時未有所獲，僅吳嫌逃逸到屏東佳冬鄉時，所丟棄的布鞋、安全帽、短袖衣服有尋獲。

不過因行凶刀械未查獲，所以警方於昨日晚間擴大搜尋，並在凌晨1時許尋獲吳嫌走出家門所穿的外套、以及外套內的水果刀，不過由於水果刀與外套丟棄於高屏溪溪床，已被雨水以及溪水沖洗過，因此難以判斷就是行凶的刀械，且吳嫌相當不配合，對於證物是否為行凶器具，一律以「拒絕回答」回應，讓警方頭大。不過警方仍以殺人罪將吳嫌送辦，而查獲的外套、衣物及水果刀等證物都請已報驗，待以科學證據將吳嫌繩之以法。

警方今（16日）上午11時10分將吳嫌移送至高雄地檢署，吳嫌穿著米白色外套，頭戴安全帽及口罩，雙手雙腳上銬在員警的帶領下步出高市警苓雅分局前往雄檢，面對媒體提問，吳嫌不發一語。