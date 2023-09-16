華為5G旗艦手機Mate 60 Pro提前開賣，引發大陸民眾搶購，有研調機構預測，iPhone 15在大陸市場可能損失近4成銷量，不過昨晚iPhone 15開放預購後，蘋果中國官網瞬間崩了（大當機），首批iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max約1分鐘內賣光，出貨預計要等1個月。對此，不少大陸網友吐槽「不是說沒錢嗎？」、「嘴上說不買，身體都很誠實」。

快科技報導，昨晚8點，蘋果全新旗艦iPhone 15系列正式預購，與往年一樣，今年新iPhone預購同樣火爆。開賣瞬間，蘋果官網一度崩潰，大多數人都遇到商城卡死、訂單無法支付等問題，而在天貓Apple Store官方旗艦店，開賣1分鐘內，首批iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max賣光。

知名爆料博主@數碼閑聊站也吐槽說，「iPhone15系列又被誰搶到了，不是說好不搶嗎？ 」，不少大陸網友也紛紛表示，「嘴上說不買，身體都很誠實」、「一個個都不是說沒錢嗎？」

據目前蘋果官網發貨時間來看，iPhone 15 Pro系列依然最受歡迎，其中iPhone 15 Pro（512GB）發貨時間已排到10月下旬，頂規iPhone 15 Pro Max（512GB）預計送達時間來到11月中旬，較9月22日正式發售延長1個多月。

相比之下，iPhone 15標準版可就沒那麼受歡迎了，部分地區依然顯示可以9月22日送達。

據了解，iPhone 15售價5999元起（人民幣，下同，約台幣2.62萬元）、iPhone 15 Plus售價6999元起（約台幣3萬元）、iPhone 15 Pro售價7999元起（約台幣3.5萬元）、iPhone 15 Pro Max售價9999元起（約台幣4.37萬元）。

美國研調機構Jefferies報告指出，Mate 60 Pro買氣爆棚，挑動大陸民眾的愛國情懷，假設該手機銷量達到500萬支，iPhone 15在大陸可能損失高達38%的銷售量。

華為Mate 60系列手機計劃出貨量可能達1000萬支，但Mate 60 Pro不太可能全靠中國產的7奈米晶片，所以與之前囤積台積電生產的麒麟9000晶片混用將很合理。