「金曲歌王」王力宏上周在離婚風波後首度回到台北小巨蛋開唱，因真相與流量的一番言論一度引來外界誤解，連藍心湄也忍不住開嗆他別再胡說八道，好好唱歌就好，讓一旁的蔡康永吃驚偷笑。昨(15日)蔡康永現身力挺李心潔的畫展，被問此事他表示自己當下確實被藍心湄嚇到，他的態度是不會褒貶別人，除非對方「傷害了不該傷害的人」。

藍心湄、蔡康永、陳美鳳三人上周日赴台北小巨蛋支持王力宏演唱會，之後還引來前輩甄妮及主辦單位寬魚發聲，對於那天聽到藍心湄苦言相勸開炮，據《TVBS新聞網》報導，蔡康永昨表示其實當天他並不知道王力宏前一場說了什麼，因此當藍心湄提起時，自己表情完全是訝異。

蔡康永進一步說，如果是了解他的人，會知道他私下很少評論其他人的私事，除非對方做錯的是嚴重到傷害了不該傷害的人，至於女星賴佩霞參選，蔡康永覺得有新的顏色加入政壇很有趣，會讓原本不關注政治或選舉的人找到一些新鮮感和樂趣。

王力宏上週回小巨蛋開演唱會，第一場無奈表示很多事他都是看了新聞才知道有做，自嘲：「真相不重要，流量才重要」，此番話引來批評，藍心湄參加第二場時則表示來的目的就是提醒王力宏不要亂說話，「你就把你的好歌唱好唱滿就好」，其他留給會說話的人去說，並開玩笑說要是再亂說話就會從3樓包廂跳下去打他，讓王力宏第二場解釋：「流量不等於真相」，而藍心湄事後在臉書分享自己的截圖，語重心長後悔表示自己當天本來打扮很美，被拍到都是表情扭曲的樣子，「不要生氣，不要生氣，生氣吃虧的是你自己」。