西港慶安宮16日砍老榕樹用作王船龍骨，過程被認定為民俗文化，全程有300人圍觀。（程炳璋攝）

老榕樹枝幹被砍下運上貨車。（程炳璋攝）

西港慶安宮3年1次的刈香遶境號稱台灣第1香，每次科儀前1年，廟方都挑選附近老樹舉辦取（舟參）儀式，鋸下枝幹作為王船龍骨的製材，今年相中南海里1株百年老榕樹，16日上午7時神明出駕，9時15分鋸樹，約40分鐘完成，300多名地方居民圍觀參與全程。

西港刈香明年登場，是3年1次的地方盛事，慶安宮16日主辦的取（舟參）大典，被視為在地民俗，廟方日前擲筊挑選出南海里1棵老榕樹上的1根枝幹，繫上紅布作記號。

西港慶安宮的神明16日清晨7時浩浩蕩蕩出陣，出巡到挑選的榕樹下，設臨時祭壇昭告眾神與樹神，沿路還有友廟派出陣頭贊助光采，現場有300多個民眾以見證地方盛事的心情，全程參與圍觀，還有許多文史工作者拍攝記錄過程。

廟方出動吊車，小心翼翼的鋸斷老榕樹枝幹，被紅綵包住的樹幹掉落瞬間，廟方燃放鞭炮慶祝，工作人員將其移上貨車，由陣頭開路送回廟內，全程約耗時40分鐘。

「西港香」明年為甲辰年科儀，依規定作為王船龍骨的樹幹，長度需有9尺6吋4，過去曾有民眾依照龍骨尺寸簽賭六合彩中獎，也被稱為是神祕密碼，不過廟方澄清是依據既定的規格，每4次科儀就會重複一樣的龍骨尺寸，並非坊間傳聞的「明牌」。

廟方表示，取下的樹幹暫置廟內設的王船造船廠供奉，日後將作成王船的龍骨，廟方10月舉辦「請寶（舟參）」，將木頭移往王船地舉行開光點眼儀式，是這項儀式中最盛大的活動。