進口雞蛋流向成謎，民眾黨立法委員陳琬惠質疑，連立法委員與地方政府要求提供巴西蛋進口流向，農業部竟然也不肯提供，實在無法理解，農業部到底在遮掩什麼？農業部黑箱作業，農業部長陳吉仲更是藐視國會。

陳琬惠指出，進口雞蛋爭議頻傳，從一開始護航特定廠商取得進口資格，到進口雞蛋不實標示效期所引發的食安疑慮，讓國人對農業部信心全失。

陳琬惠說，令人憤怒的是，本應該公開透明的農業部，除了進口雞蛋廠商的遴選黑幕重重，連立法委員與地方政府要求提供巴西蛋進口之流向，農業部竟然也不肯提供，如此黑箱作業，不僅是藐視國會，更無視國人食安權益。

陳琬惠表示，事實上，早在9月4日，本辦公室也有行文農業部要求提供專案進口雞蛋的資料，含「專案進口廠商之申請文件與報價」、「專案進口廠商之進口數量與農業部吸收之差價」並要求說明「專案進口的金額上限」，結果農業部拖到9月15日才給就算了，資料只給了先前已經公開過的「專案進口廠商之進口數量與農業部吸收之差價」，甚至也沒有其他資料不提供之說明，擺出一副「我就不想給，你是能怎樣？」的囂張態度。

陳琬惠炮轟，實在無法理解，農業部到底在遮掩什麼？關乎國人食安權益的重要資訊不主動公開已經十分離譜，竟然連立法委員與地方政府都要不到。「請問陳建仁院長，如此傲慢的農業部，如此囂張的陳吉仲，您還打算力挺？」