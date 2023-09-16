一名網友表示，最近收到7、8月的電費帳單，電費漲價超有感，去年同期電費才3000多元，今年卻高達5000多，引起網友討論，不少苦主崩潰直呼，電費漲的超有感，比去年同期多超多的。

一名網友昨在PTT上分享，最近收到了7-8月份的電費帳單，去年同期夏季一期的電費都3000多元，這期收到竟然飆升到5000多，總共用電1515度，讓他直呼電費漲價很有感，不知道大家這期的電費如何？

不少苦主哀嚎說，真的漲價了。「比去年同期多20%」、「3000多元，比去年多了1千多」、「我公司這期137000啦！看到直接罵髒話」、「這個月1萬多，比去年多了5千多，說什麼是超過碼數，所以有罰金還是加價什麼的」、「套房7-8月的電費1300元，去年同期大概1100元」、「 快9000元，去年最多才7000多」。

不過也有網友表示，沒有感覺電費有漲很多，跟去年好像差不多。「跟以前差不多」、「300多，去年5000多，反而還變便宜了」、「換了新冷氣以後，電費比去少1000元」、「1005元，比去年同期還要便宜」。