農委會（現農業部）上半年專案進口蛋屢爆爭議，桃園市政府昨（15）日前往洗選場、蛋品工廠、傳統商行、大賣場超市等地進行查驗，結果發現一間蛋品工廠在將進口雞蛋製成未殺菌液蛋時，把產地標示為台灣，同時散裝籃蛋更未標明產地。對此，農業專家「Linbay好油」林裕紘驚呼，學校團膳有機率用到有CAS的液蛋，使用變質的進口蛋，更可能流向校園營養午餐，呼籲農業部負責畜牧的次長杜文珍出來解釋。

林裕紘今（16）日在臉書發文怒轟，先前爆發進口蛋有效期限標錯的台農蛋品，董座涂萬才剛離開台灣，桃園就發現一個工廠本土液蛋混用進口的狀況。林指出，學校團膳可能會使用有CAS的液蛋，因此必須使用國產的，「而這種本土液蛋混進口液蛋的現象，就有可能使變質的進口雞蛋進入校園，吃進小孩子的肚子裡面。」

對於進口蛋是否為爛蛋或毒蛋？林裕紘認為，這些進口的雞蛋到台灣大部分都沒問題，只有少數有問題，然而現在真正造成問題的是這些雞蛋應該被冷藏使用，卻被外行的農業部拿來給蛋商常溫使用，這種儲藏環境的變化導致雞蛋迅速變質，影響食用者的健康。林怒轟，「農業部到現在一直都堅持這種冷藏轉常溫沒問題，可以再放一個月，可以到本來的保存期限。」

林裕紘強調，「這種缺乏食品安全管理常識的農業部長陳吉仲是造成問題的主凶，而像畜牧司長、副司長理應堅持自己在產業的專業，對長官提出諫言，但卻變成了配合長官的遮羞布，到了事情無法收拾的時候，又轉推給衛福部。」

對於農業部次長陳駿季最近面對鏡頭的回答，林裕紘說到「我真的覺得他很無辜，因為農業部有三個次長，分別主管農糧、畜牧、漁產，陳駿季是農糧次長，負責畜牧業務的次長是杜文珍，不是應該杜文珍出來解釋嗎？這是她主管的業務耶？現在人去了哪裡？比陳吉仲部長更早躲起來了。」

林裕紘還稱，據新聞指出，該廠散裝籃蛋販售時未標示品名及產地，也違反食安法第25條規定，依同法第47條處3萬以上300萬以下罰鍰，衛生局已要求業者於16日起至18日至下游商（街邊店、自助餐、小吃店等）採自主預防下架回收，「現在有太多太多的疑問，需要農業部出來解釋了。」