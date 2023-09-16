一名男性業務員常三餐不定時，有消化不良症狀，日前開始出現胃酸逆流的火燒心胸悶感，一次健檢發現，其心臟冠狀動脈嚴重鈣化，其中一條已近100%阻塞。醫師表示，一般人以為火燒心是胃部出問題，事實上，若出現胸痛、嘔吐、上腹部悶脹不適、手痠麻等8症狀，都該警覺是心血管出問題，急性心梗發作，會突然失去意識、休克，死亡率極高。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，上述男子工作時間極長，三餐不定時、飲食不均衡，早就有胃食道逆流、肥胖、消化不良問題，且前一陣子開始偶爾伴有類似胃酸逆流產生的火燒心胸悶感，但男子以為是胃部老毛病、不放心上。日前男子健檢發現，冠狀動脈已中度鈣化，進一步心臟冠狀動脈血管攝影檢查，更發現左冠狀動脈前降支將近100%阻塞。

錢政平表示，心臟的動力來自3條冠狀動脈血管供應血液，這3條冠狀動脈其中任何一條出現堵塞，都會導致心肌缺乏氧氣和養分而受損，造成心臟永久性壞死。

他表示，一般人常以為「火燒心」是胃部出問題，事實上，若胸口出現廣泛性疼痛、呼吸急促、心律不整、冒冷汗、暈眩、嘔吐、手痠麻、上腹部悶脹不適，都應警覺心臟血管也出了問題。急性心梗發作時，常會突然失去意識、血壓下降、甚至休克，死亡率高。

他提醒，40歲以上男性、50歲以上女性、高壓力族群、三高族群、有抽菸習慣、心臟病病史或家族史，若再伴隨胸悶、胸痛症狀者，應盡快進行檢查，及早發現、治療心血管疾病，才能避免憾事。