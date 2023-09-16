新竹縣每年重要語文盛會2023年全國語文競賽新竹縣初賽，16日於光明國小、松林國小、竹東國小及中山國小盛大舉辦，國小組、國中組、高中組、教師組及社會組，共計1223名競賽員齊聚一堂交流，分別以國語、閩南語、客語及原住民語等類組，展開演說、朗讀、字音字形、寫字及作文等競賽項目，各組特優第1名的選手將代表新竹縣赴高雄市參加全國決賽。

因疫情趨緩，今年賽事終於解封，教育局長楊郡慈表示，本次參賽人數亦創新高，期望賽事提供師生相互觀摩的機會，也藉由辦理語文競賽，可將語文教育向下扎根，提升學童文化素養，感謝承辦學校光明國小校長李孟印、松林國小校長陳智華、竹東國小校長陳聖源及尖石國中校長彭清宏率領團隊工作人員全力付出。

錦屏國小學生許家安泰雅名字叫Yabun，她今年第2次參加泰雅族語朗讀國小組比賽，希望今年有機會前進全國決賽。Yabun平時最喜歡和同學、老師練習族語，能更了解先人生活的的智慧和文化，對自身族群產生光榮感。

上館國小6年級學生林沛晴這次參賽客語字音字形國小組，獲得該組第1名成績，將參加高雄舉辦的全國決賽。林沛晴說，她自從接觸字音字形練習，就覺得十分有趣，客家話也進步神速，希望拿到佳績替學校和新竹縣爭光。

縣長楊文科表示，語文及閱讀教育的推動一直是教育的重要政策，規畫設立新竹縣總圖、強化公共圖書館及學校圖書館的連結與合作，2023年完成介接全縣國中小學生樂讀卡，及各校設置圖書館自動借閱機，並向教育部爭取學校社區共讀站與閱讀推動計畫補助辦理經費，充實學校圖書館資源。