基隆市某間私立補習班驚爆男性班導在廁所裝設針孔攝影機偷拍女童，初步調查約有30多人受害，已遭基隆地檢署聲押獲准。對此基隆市政府教育處表示，本案9月15日已查核，目前補習班已經該班導停聘，並已通報，教育處也要求補習班限期改善，如未改善，將停止招生或撤銷立案。

教育處表示，有關本市補習班老師疑似違反兒少保護案，該處9月15日即入班進行查核，補習班已將該師停聘，配合司法調查，本案已依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」進行通報。

教育處強調，後續倘經司法及社政調查有損害兒少權益之情事，除依法處以罰鍰或刑責，並將提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師永久或4年內不得聘用或僱用。

教育處說明，就補習班疏於照顧部分，依「補習及進修教育法」，限期改善，如未改善則將停止招生甚至撤銷立案。此外，本府每年持續辦理補習班人員兒少保護教育訓練，提供友善安全學習環境。