今年農曆7月「最凶鬼月」結束，風水命理老師谷帥臻表示，生肖屬兔、鼠、龍、蛇、牛、虎將迎接好運，兔、鼠偏財運旺；龍、蛇有機會升官；牛、虎考運最佳。另外屬雞要留意車關或跌倒扭傷腳。
谷帥臻在《旺好運》運勢專欄指出，農曆7月結束，許多鬼月不能做的禁忌已解除，24節氣適逢白露與秋分，所謂「秋分白露夜，一夜寒過一夜」，進入秋季早晚氣候偏涼，記得多添件衣服以防著涼感冒。
▍鬼月過後6生肖運勢轉好運
兔、鼠：買彩券偏財運最旺。
龍、蛇：可望升官、獲得好名聲。
牛、虎：考運最佳。
▍流月各方面需要特別注意的生肖
雞：注意車關、跌倒腳傷。
雞、羊、猴：注意破財。
羊、猴、牛、虎：注意爛桃花。
▍身體健康方面需要特別注意的生肖
狗、豬：注呼吸道與腸胃方面疾病。
馬： 注意高血壓及筋骨問題。
鼠：注意大腸消化系統或頭部疾病。
牛、虎：注意情緒管理。
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