近千名航空城搬遷戶16日上午齊聚竹圍，向政府表達訴求。（蔡明亘攝）

桃園航空城搬遷戶16日齊聚大園竹圍陳抗，民代不分藍綠到場聲援。（蔡明亘攝）

桃園航空城搬遷戶16日齊聚大園竹圍陳抗，搬遷戶現場唱起經典歌曲《我想有個家》。（蔡明亘攝）

近千名桃園航空城搬遷戶16日上午齊聚竹圍，向政府表達訴求。（蔡明亘攝）

桃園市大園區竹圍里周邊街道、工程圍籬或已搬遷空屋，都掛滿抗議布條。（蔡明亘攝）

桃園航空城搬遷戶16日上午齊聚竹圍，高舉自製手板抗議。（蔡明亘攝）

桃園航空城搬遷戶抗爭擴大 怒喊訴求預告10／13赴政院

桃園航空城開發中，搬遷戶不滿政府先建後遷承諾跳票、工程延宕，且市長張善政選前政見未兌現，今號召近千人走上街頭表達多項訴求，喊話「還我一個家，不要債留子孫」，民代不分藍綠到場聲援，現場更宣布，10月13日將前進行政院陳情，盼政府聽見百姓心聲。

中央原預計今舉行桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第一階段工程開工動土典禮，但引發地方不滿號召陳抗，主辦憂活動失焦故臨時取消，但抗議仍照計畫辦理。現場可見竹圍里周邊街道、工程圍籬或已搬遷空屋，都掛滿抗議布條，喊話政府依法補足徵收補償金，將人民的土地房產換來的收益回饋給徵收戶。

陳抗現場聚集許多地方長輩，不少年輕家長也牽孩子到場支持，更播放經典歌曲《我想有個家》，搬遷戶舉手板寫道「恨」、「憤怒」、「不要債留子孫」、「坑殺人民」、「違法行政」等語，民眾頂豔陽揮汗高喊「還我一個家！」還有人拿出民航局告示牌控訴，土地未被徵收就被插旗要他別再種植作物了，相當離譜。

市議員游吾和指出，主要訴求包括評點依法調升至16.8元，追加補償補救人民，保障市民以後不受政府坑殺；降低安置住宅售價，兌現承諾每坪13萬元；成立航空城拆遷安置監督委員會，過半委員需有民代、徵收區地方士紳及公民團體擔任等。

游吾和說，航空城徵收歷經10年步入開發階段，評點未依法合理提升，多年來反映問題未得到正面回應，導致人民要負債重建家園、債留子孫，第三跑道開工典禮臨時喊卡，難道政府是縮頭烏龜不敢面對人民？他強調，今只是暖身，只要偷偷開工，一定群起抗爭，已決定10月13日前進行政院，點名要向副院長鄭文燦陳情。

市議員徐其萬表示，過去政府給民眾許多期待，卻一一跳票讓人民失望，評點未合理提高簡直是「吃人夠夠」，搬遷戶憤怒走上街頭要討回公道，且行政院公布新增第三階段自願搬遷補償，卻沒說清楚是否工程延宕，籲政府不僅要好好說明，更要照顧人民，徵收區有的長輩等不到政府兌現承諾已離世，看得令人感到心酸，喊話政府別再拖，應正視百姓心聲。

立委黃世杰說，他在立院質詢一定會要求政院與市府，盡快把補償多補多少，趕快訂出來發給大家，他過去也相信政府會依照承諾讓搬遷戶無縫接軌有家可住，豈料工程延宕，對於政府承諾無法做到，他也看不下去，故站出來和民眾一起喊話，要得到合理補償，他會持續監督讓百姓有家可住，所有公共工程與管線等，都要求政府做好。

「我們不是暴民，只想爭取合理公道！」市議員涂權吉也說，沒想到政府變成詐騙集團，承諾的事做不到，搬遷戶配合重大政策讓家園被徵收，結果竟要背債重建，希望政府大刀闊斧聽見大家微薄的訴求，若政府聽不見，就持續抗爭到聽見為止。

搬遷戶羅貴姬感嘆，市府過去答應的照顧政策未兌現，讓人民負債蓋屋，像她就要負債1000多萬元，每月利息支出5萬元，若是其他長輩要如何負擔？大家贊成國家建設，雙手將家園奉上給政府，最後竟要自己貸款借錢蓋房，顯見政府已失去照顧百姓功能。

今日陳抗現場，沙崙、竹圍、三石、海口、埔心、坑口、大海、橫峰、菓林、南港等里長與前任里長，還有張廖簡宗親會大園分會、立委賴香伶團隊都到場聲援。民代與里長們也簽下承諾書，下一站將帶領搬遷戶前往行政院陳情。