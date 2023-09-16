民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭今天宣布將爭取民眾黨新竹市立委提名。擔任眼科醫師多年的她表示，參選立委是深思熟慮後決定，但爸媽都很生氣，柯文哲其實擔心得不得了。

柯美蘭在臉書（Facebook）個人粉專發文指出，參選是一個不容易的決定，過去在新竹醫院服務32年，守護眾多病人的靈魂之窗，窮盡精力讓病人持續看見美好世界。

她說，內心一直有個聲音告訴自己，人生不該只專注在兩顆眼球上，應該要看見更多人的需求，聽見更多自己平常聽不到的聲音，發揮更大的影響力。

柯美蘭表示，爭取參選新竹市立法委員是深思熟慮後的決定，並不是為了哥哥柯文哲，也不是為了自己。

她說，再3年多就可從醫院退休，台灣醫療、健保、教育需要有人大刀闊斧改革，年輕人房子買不起、孩子不敢生，台灣還能再蹉跎4年嗎？「我想我應該走出我的世界，脫下我身上的醫師袍，走出白色象牙塔，替我們家鄉的未來拚一次」。

柯美蘭也提到自己的座右銘「善良無敵」，她說，這幾年看到台灣只剩下對立及仇恨，善良的普世價值早已不復存在，希望透過參選，種下善良的種子，讓政治可以實事求是，真正站在造福人民的角度推動政策。

柯文哲位於新竹市老家疑有違建，柯家上午自行雇工拆除，柯美蘭也返家關心施工狀況。她接受媒體採訪時證實，相關資料都已準備好，「現在就是爭取被徵召」，但還需要經過民眾黨的審核通過才能正式被提名。

記者詢問，是否與家人、柯文哲討論參選。對此，柯美蘭表示，柯文哲其實擔心得不得了，「是我自己要選的」，但「爸媽都很生氣」。

柯文哲的母親何瑞英今天被媒體問及此事時指出，「隨便她（指柯美蘭），都這麼大歲數，又不是小孩了」。

記者追問，柯美蘭若參選，對她是否有信心。對此，何瑞英說，「我是想她做醫生就好。」

地方人士指出，柯美蘭若真的代表民眾黨角逐新竹市立委選舉，屆時竹市立委選戰她將與國民黨鄭正鈐、時代力量邱顯智、民進黨林志潔呈現「四腳督」競逐局面。