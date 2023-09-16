台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在香港羽球公開賽男雙4強，對決首次碰頭的印尼組合卡南多（Leo Rolly CARNANDO）／馬辛（Daniel MARTHIN），首局雖然拔得頭籌，可惜次局只拿8分，決勝第3局也一路落後，最後以21比13、8比21、13比21敗北，無緣男雙決賽。

麟洋配7月底在福地日本奪冠，一掃東京奧運摘金後的無冕低潮，接著在超級500系列的澳洲公開賽也打入4強。這次香港站雖然止步4強，但對比此前世錦賽、大陸常州公開賽都在16強落馬，狀態已有回升，且世錦賽、大陸公開賽落敗的比賽，比數也都咬得很緊，杭州亞運仍有機會一搏。

隨著麟洋出局，台灣好手本站香港賽事也全部告一段落，雖然「一哥」周天成首輪敗，「一姐」戴資穎也在首戰傷退，但台將除了麟洋還有3組人馬挺進8強，仍屬驚奇。特別是李佳馨胞弟李佳豪在男單首輪爆冷淘汰第1種子、丹麥球王安賽龍（Viktor AXELSEN），8強才以19比21、18比21惜敗印尼名將克里斯提（Jonatan CHRISTIE），令人眼睛一亮。