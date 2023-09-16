天使隊球星大谷翔平16日傳出清空置物櫃的消息，意味著本季可能提前關機，根據當地橘郡媒體記者Jeff Fletcher報導，球團在第一時間無可奉告，隔天才會對外提出正式說明。大谷翔平本月初對戰金鶯的賽前打擊練習出現腹斜肌緊繃，雖未進入傷兵名單，但始終在逐日觀察狀態而沒有回到場上。此外大谷右手肘韌帶撕裂傷的問題也必須解決，未確定是否要接受韌帶重建手術（Tommy John手術）。

大谷翔平球季結束後就要成為自由球員，外界認為天使簽回他的機率並不高，美媒《運動畫刊》推測大谷已經打完在天使的最後一場比賽了。大谷本季年薪3000萬美元，繳出44支全壘打、5打點、20次盜壘，打擊率0.304、攻擊指數1.066。由於前半季投打表現優異，現在就算大谷休到球季結束，美聯MVP也是他的囊中物。

美媒NBC報導，波士頓紅襪剛剛開除了老總布隆（Chaim Bloom），其中的重要原因是紅襪失去球迷關注度。記者Peter Gammons引述某位國聯球隊高層的看法，認為大谷也有可能選擇紅襪，因為大谷今年1月和當地運動品牌New Balance簽了代言合約。比較麻煩的是紅襪三壘手狄弗斯（Rafael Devers）、左外野手吉田正尚的守備表現不佳，常常要占用DH位置，導致紅襪沒有空間使用大谷。