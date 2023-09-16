2021年9月某晚一名焦急的父親抱著10個月大的昏迷男嬰到高雄長庚醫院急診部求助，醫師檢查發現男嬰顱骨頂部及枕部骨折，懷疑內情不單純，立刻通報家防中心。警方追查發現，男嬰的曾姓母親疑似不堪其哭鬧，竟毆打男嬰致重傷，高雄地院依傷害罪判曾女6月，可上訴。

前年9月21日晚上7點多，陳姓男子緊張地抱著當時才10個月大的兒子到高雄長庚醫院急診部求助。醫師見男嬰昏迷，立刻安排檢傷。

男嬰被診斷出雙側顱骨頂部及枕部骨折、致命性腱膜下出血，且雙側枕部還有鈍傷以及全身多處瘀青，明顯是外力撞擊所致。陳男面對醫師詢問男嬰的傷勢造成原因支支吾吾，醫護人員直覺可能是虐童案，立即通報社會局處理。

警方獲報後傳喚男嬰父母到案，曾女才坦承自己曾經不耐男嬰哭鬧，打過小孩。對於造成男嬰嚴重的傷勢，曾女也表示後悔。

法官調查發現，曾女曾犯下詐欺案，素行不佳，但這次犯後態度尚可，之前還有情緒就醫紀錄，家防中心也請求不要讓她入監服刑。

不過，曾女這次犯下成年人故意對兒童犯傷害罪，經依兒童及少年福利與權益保障法規定加重刑期後，法定刑之最重本刑已逾5年有期徒刑，依法不得易科罰金，最後依傷害罪判她6月，可上訴。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線