彰化市八卦山大佛是彰化縣最著名的地標。（彰縣府文化局提供／孫英哲彰化傳真）

適逢彰化建縣300周年，彰化縣文化局今天在歷史建築八卦山大佛舉行古蹟主題日活動，展出八卦山大佛的老照片，慶賀八卦山大佛修復風華再現，並帶領遊客穿越彰化300年的歷史時空，暢遊文資彰化。

彰化縣長王惠美、彰化縣八卦山大佛風景協會董事長張世良等人，共同為活動揭開序幕。王惠美表示，古蹟日最早由法國推行，後續得到歐洲其他國家的響應，為推廣古蹟文化資產，文化部在每年的9月第3周舉行全國古蹟日活動，彰化縣響應「全國古蹟日」，舉辦系列活動。

彰化古蹟日活動內容包含「彰化古蹟日暨八卦山大佛寫生比賽」、「文創市集」、「彰邑古城尋寶記」等活動，完成闖關可獲得大佛文青提袋1份，及套圈圈趣味競賽；此外，「文資美術力」是邀請彰化縣卦山畫會創會榮譽理事長林俊寅及前理事長林碧霞，帶領畫會成員現場寫生示範。

較吸引遊客的是，即日起至10月1日在八卦山大佛禪閣藝廊舉辦「彰邑古城影像文物展」，展出彰化古城、八卦山大佛的珍貴老照片，以及早期抗戰的兵器等文物，其中一系列的八卦山大佛老照片帶人重溫昔日大佛風貌，對照現今大佛甫完成整修，展現亮麗面貌，讓人格外有感。

王惠美指出，八卦山大佛為臺灣歷史建築百景之一，1961年竣工落成，總體高約23公尺，其碩大雄偉，神情沉靜肅穆而莊嚴，深具時代性及藝術性，曾有亞洲第一大佛稱號，在2002年登錄歷史建築，為彰化重要地標，大佛內部為八卦山大佛寺，供奉如來大佛。

彰縣府為修復大佛，向文化部爭取總經費達3100萬元，在建縣滿300年時刻，重現彰化八卦山大佛風華，別具意義。另外，今年欣逢彰化建縣300年， 9月23日至10月1日在彰化縣立體育館有建縣300博覽會；體育館、體育場天天都有精彩活動。