經過短暫的國際比賽日調整，本週歐洲各地聯賽繼續進行。德甲方面，弗萊堡主場迎戰多特蒙德，雖然多特蒙德對賽戰績佔據優勢，但鑒於球隊近期屢有被弱隊迫和的表現，此番出征急需嚴陣以待。

【足球-德甲】[多特蒙德 @ 弗萊堡][09/16(六)21:30][編號 808]

最近兩個賽季，德甲積分榜前列出現了一個新面孔，幾年前還排名中段的弗萊堡在前一個賽季獲得第六名，而上一賽季更進一步來到第五名，連續兩年獲得了參加歐霸盃的資格；更重要的是，陣中並沒有太多的知名球星，但卻表現的異常穩定，令人刮目相看。絕對不要小瞧斯特賴希 Christian Streich 率領的這支平民之師，文森佐·格里福（Vincenzo Grifo） 和 米夏埃爾·格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）在他的調教下，越來越有球星水準，兩人上季聯賽進球數一樣都達到雙位數，大部分進球都是在主場取得，毫無疑問，文森佐·格里福 和 米夏埃爾·格雷戈里奇 是本場的關鍵人物。

不過弗萊堡遇上強隊時都沒有太好的表現，如最近2個賽季面對拜仁、多特蒙德和RB萊比錫時，共計12場戰績為1勝2平9敗，恰恰當中的唯一勝仗就是在2021-22賽季主場2:1擊敗了多特蒙德。總而言之，和大黃蜂對賽成績處於劣勢之下，本場弗萊堡主場能保持平局已算有所交代。

多特蒙德上賽季以微弱劣勢失冠，未能打破拜仁的連霸偉業，實屬遺憾，不少球迷會把矛頭指向末輪搶隊友十二碼並最終射失的 塞巴斯蒂安·哈勒（Sébastien Haller），覺得要不是他射失十二碼，球隊最終會奪得冠軍。但事實上，在上季收尾階段，塞巴斯蒂安·哈勒 表現非常出色，一度連續2輪上演梅開二度。

多特蒙德本賽季開局表現不太穩定，3輪過後只得1勝2平，面對波鴻和海登海姆實力一般的隊伍時，最終被逼成平手。本賽季以當耶爾·馬倫（Donyell Malen）成為了隊內最穩定的射手，連續3場各項賽事都有進球，而塞巴斯蒂安·哈勒 和 卡里姆·阿德耶米（Karim Adeyemi）還沒有德甲進球紀錄，暫時仍沒有法形成有效的進攻威脅。但球隊與弗萊堡交戰有優勢，其中近3次交手錄得全勝，平均進球數超過4球，痛擊對手後防線。考慮到這種局面，大黃蜂此行最少打平再圖爭勝目標問題不大。

推薦︰讓分 托特納姆熱刺勝 (-1)

英超方面將會同時上演多場激鬥，其中熱刺將在主場迎來謝菲爾德聯的挑戰，雙方目前發揮形成鮮明的對比，當中謝菲爾德聯聯賽目前4輪一勝難求，而且球隊後防線有不少漏洞，客軍此行兇多吉少。

【足球-英超】[謝菲爾德聯 @ 托特納姆熱刺][09/16(六)22:00] [編號 681]

熱刺本賽季取得一個良好的開局，球隊聯賽目前取得3勝1平不敗佳績，當中攻進了11球，擁有不俗的進攻火力。在新帥安格·波斯特科格魯 Ange Postecoglou 的帶領下，熱刺可謂耳目一新，即使在賣走頭號球星 哈里·凱恩（Harry Kane） 的情況下，球隊進攻令人信心十足，平均每場攻進2.75球。新任隊長孫興民在賽季開始備受壓力，而南韓國腳上輪比賽以一個帽子戲法宣告覺醒。熱刺最近一場取勝的主場比賽對手是曼聯，而且能成功零封對手，可見他們主場有著不俗的競爭力。加上最近2次聯賽對陣謝菲爾德聯，熱刺都取得勝利，對此主隊此番有力全取3分。

升班馬謝菲爾德球隊發揮相當糟糕，頭3輪聯賽全部輸掉，上輪也艱難戰平艾佛頓，目前聯賽平均每場能夠攻進1顆進球，但防守端問題最大，4輪聯賽合共丟掉7球。在薄弱的後防線之下對陣火力強大的熱刺，謝菲爾德聯只能盡量減低丟球機率。其實熱刺陣中也有不少傷兵，但謝菲爾德聯可謂更加嚴重，人數差點能夠組成一支先發球隊，原本競爭力就處於下風，現在傷兵滿營則雪上加霜。

推薦︰不讓分 國際米蘭勝

來到深夜義甲有米蘭德比戰，國際米蘭主場迎戰AC米蘭。兩隊都取得義甲開局三連勝，國米以進球數優勢位居榜首，後防線一球未丟，防守表現在AC米蘭之上，此番不妨看好藍黑軍團延續勝績。

【足球-義甲】[AC米蘭 @ 國際米蘭][09/17(日)00:00][編號 829]

國米上賽季以第三名完成義甲，期間攻進了 71球之多是義甲第二強的攻擊線，本賽季藍黑軍團的攻擊力絲毫沒有減弱，前3輪一共攻進了8球，與AC米蘭並列進球數最多的隊伍。其中不得不提的是勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez，阿根廷國腳本賽季狀態火爆，連續3輪都能打破對手大門，以5顆進球排名神射手榜第一，本仗能否延續紀錄值得關注。勞塔羅·馬丁內斯在米蘭德比中曾攻進過8顆進球，是現役球員裡面最多的球員。在他參加的14次米蘭德比當中，國米錄得了9勝2平3敗，可說是國米福將。新加盟的馬古斯·杜林（Marcus Thuram）上一輪取得了新東家的首顆進球，同時貢獻了1次助攻以發創造了1次的點球機會，已經融入了國米的進攻體系成為主要火力點之外，也可以分擔了 勞塔羅·馬丁內斯進球壓力。在防守端也有出色表現，三連勝期間都能夠保持不丟球，是四大聯賽當中唯一仍沒有丟球球隊，雖然面對來勢洶洶的AC米蘭，藍黑軍團仍然有足夠的實力取勝。

AC米蘭本賽季義甲以三連勝強勢開局，克里斯蒂安·普利西奇（Christian Pulisic）第一場比賽就取得處子球，奧利弗·吉魯（Olivier Giroud）則連續三輪都有進球，進攻端的表現絕不輸國米，本仗兩隊的正面交鋒絕對能為球迷奉上一場精彩較量。不過AC米蘭上賽季面對國米時創下了尷尬紀錄，四次在不同賽事交手AC米蘭全數敗局，並且被對手零封。更不利的是主力中衛 費卡約·湯姆利（Fikayo Tomori）上輪領了紅牌，本場比賽遭遇停賽，在這樣的情況下可謂雪上加霜。

在米蘭德比相隔了一期國際比賽日，有足夠時間讓球隊備戰雖然是好事，但AC米蘭頭號射手奧利弗·吉魯 因傷退出了法國國家隊集訓，本場能否上陣仍是未知之數，為AC米蘭帶來了不確定因素，拉斐爾·萊奧（Rafael Leão）和 克里斯蒂安·普利西奇 將肩負起球進球責任。有見及此，AC米蘭 本場實在不宜過分高估。

過關(組合)：3關(1組)：共1組