六角以茶飲品牌「Chatime日出茶太」為主力布局全球，現已布點62個國家地區。此次在展會現場除了「Chatime日出茶太」開放國內外加盟方案，也同步主推「段純貞」牛肉麵海外加盟招商，旗下「春上布丁蛋糕」亦首度開放海外授權。

今年「Chatime日出茶太」祭出的國內獨創品牌合夥經理人創業方案，符合資格的伙伴無須支付創業金或開店金，只需參加公司專屬的全球品牌合夥經理人受訓並通過考核，即由公司全額出資機器設備、門店裝潢、物料費用、店租押金等費用，共同分享經營成果。

六角說明，有別於過往由加盟主自行出資開店的傳統加盟招商方式，總部預計將投入近億元推出此優惠方案，目的是提供國內有志自行創業、且對國際手搖飲舞台充滿熱情的年輕人最好機會，讓更多年輕人參與投入手搖茶飲行業，自己當老闆賺入第一桶金。

六角表示，今年感受到有志創業民眾詢問度踴躍，特別是「Chatime日出茶太」首創推出「茶太出資 你做老闆」北部獨寵創業方案，雖僅限於新竹以北地區的有志創業經理人，但目前已有多組有志創業者簽訂意向書，海外部分亦有國際業主洽談。

六角指出，台灣人每年可喝掉逾10億杯手搖飲，龐大商機仍是吸引品牌在國內快速展店的誘因。「Chatime日出茶太」日出茶太除積極在國際發展，也不忘發跡地根本，因此在疫後仍看好品牌在台灣市場競爭力，希望藉由今年招募優秀合作伙伴，能一舉擴大品牌市場規模。

六角「Chatime日出茶太」目前全台共24家門市，配合旗下餐食子公司王座引進的韓式炸雞品牌「橋村炸雞」，預計10月底進駐台北101，「Chatime日出茶太」亦將同步重返101展店，全台門市將增至25家。