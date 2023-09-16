周靄宏日前拍攝新歌MV。（周靄宏提供）

珠寶商歌手周靄宏除了主業、歌手之外，近來又多了一個斜槓身份「抖音博主」，在他的積極經營下，不僅玩出心得，還意外吸引不少瀏覽量與粉絲，因此創作出新單曲〈抖音經〉；MV突發奇想，模仿真人GTA電玩畫面，親自進入遊戲探險、打怪，象徵著他一路以來追夢、跌跌撞撞，努力過關斬將的過程，他直言：「這首歌算是紀錄自己的奮鬥史，不放棄任何被人看見的機會！」

談到抖音，有句話很流行「抖音一響，父母白養」，諷刺該平台上的影片品質低落、影響下一代，對此周靄宏坦言：「一開始我也覺得抖音很無腦，後來研究過後發現，上面有很多財經教學、料理分享、名人演講節錄等知識含量高的影片，不是都無腦的內容，其實是一個讓創作者有空間發揮的平台，跟YouTube沒有什麼不同，看你怎麼使用它。」

有趣的是，歌名〈抖音經〉其實就是他花半年經營抖音帳號的心得，聯想到「向抖音取經」的他異想天開玩諧音梗， MV以詼諧搞笑方式詮釋奮鬥之路，以「色色」開場讓大家跌破眼鏡，除了用3D建模模擬真人GTA電玩畫面，還有「大黃蜂」的飛車場景，短短2秒的畫面就花了10萬台幣，再加上後製的動畫，花了將近50萬製作；如此大手筆打造MV，周靄宏說：「我不想端出一盤很難吃的菜，不管有沒有人要吃，還是希望它是好吃的。」