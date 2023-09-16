美國連鎖速食品牌Subway以販售多種口味的潛艇堡，兼顧美味與健康，深受世界各地消費者青睞。不過在巴基斯坦，受到嚴重通膨影響，最近竟推出只有3吋的「迷你潛艇堡」，比拇指和食指尖端距離的一半還要短，引發網友熱議。

根據彭博社報導，事實上從8月開始，巴基斯坦的Subway門市就推出了這款雞肉迷你堡，長度只有3吋（7.62公分），是現行主打6吋商品的一半，價格為360盧比，相當於新台幣39元。不過由於業者相當低調，現在才受到西方媒體報導。

產品縮水到只剩2、3口大小，令人相當吃驚，也反映了當地物價上升的嚴重程度。報導指出，巴基斯坦是亞洲通膨攀升最快速的國家，食品通膨率比去年同期增加了38.5%。作為因應對策，許多餐廳不得不提高售價，或減少食物的份量。

Subway launches its first 3-inch sub to combat inflation pic.twitter.com/V5hsU2tc1s — Pubity (@pubity) September 14, 2023

消息曝光後，網友紛紛表示「是兒童餐吧」、「跟蠟筆一樣長」、「這樣真的能抗通膨嗎」，也有人誤以為將在全球門市推出，怒言「再也不去消費」。

經濟學家舒克拉（Ankur Shukla）分析，由於貨幣貶值，推高進口成本，加上巴基斯坦政府為了滿足國際貨幣基金組織（IMF）的援助條款，而提高汽油等公營事業物資的價格，因此預期接下來，物價還會「持續上漲」。