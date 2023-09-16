美國司法部長賈蘭德說，墨西哥今天將毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）之子歐維迪歐（Ovidio Guzman）引渡到美國面對芬太尼（fentanyl）走私相關指控。

綜合法新社和路透社報導，綽號「老鼠」（El Raton）的歐維迪歐，今年稍早因與氾濫美國各地的芬太尼危機相關毒品走私指控而被起訴。

芬太尼是一種極易成癮的藥物，每天有近200名美國人因此喪命，總統拜登政府為此承受龐大壓力，與墨西哥的外交關係也趨於緊張。

歐維迪歐的父親古茲曼於2019年因經營據信是全球最大販毒集團而被定罪，正在科羅拉多州一座最高安全等級的監獄服無期徒刑。

賈蘭德（Merrick Garland）說，引渡歐維迪歐是「司法部努力打擊販毒集團運作所有面向的最新行動」。

他說：「司法部將繼續追究那些應為助長鴉片類藥物流行負責任的人，這波流行已摧毀了全美太多社區。」

美方表示，古茲曼被定罪後，他的兒子們就接管了西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）的控制權。

安全人員今年1月5日在墨西哥西納羅亞州（Sinaloa）的古里亞坎市（Culiacan）逮到了歐維迪歐。他被捕後，販毒集團成員放火燒車，製造混亂。

墨西哥曾在2019年短暫逮捕歐維迪歐，當時爆發大規模槍戰，為了避免血流成河，當局又把人放了。

美國政府當時懸賞500萬美元要抓他，美方指控他和哥哥何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）在西納羅亞州的實驗室監製甲基安非他命，估計每月製造3000到5000磅（約1361到2268公斤）的冰毒。

美國移民暨海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement）網站提到：「其他資訊顯示，歐維迪歐曾下令謀殺數名線人、一名毒販和一名墨西哥當紅歌手，因為對方拒絕為他的婚禮獻唱。」

數家墨西哥媒體稍早報導，歐維迪歐已被帶離墨西哥中部一所戒備森嚴的監獄，將搭機飛往美國。

33歲的歐維迪歐即將被關入美國監獄，而古茲曼的妻子柯羅奈爾（Emma Coronel）則於近日從加州中途之家服完刑期獲釋；她與歐維迪歐並非母子。