有些人比較沒想法，在群體中不愛提意見，而且還唯利是圖。《搜狐網》近日分享容易變成牆頭草的4星座，他們經常附和別人的想法，甚至看到哪裡有利就站哪一邊，當被詢問意見時，經常說不出個所以然。

▎雙魚座

雙魚座個性比較柔弱，甚至沒什麼主見，當眾人討論新方案時，他們若是不感興趣，有時還可能放空，碰到他人詢問意見時，雙魚座又擔心被揭穿，趕緊附和上一個人的想法，或臨時提出比較沒邏輯的建議，容易給人一種牆頭草的感覺。

▎雙子座

雙子座面對工作時，總是抱持吃大鍋飯的心態，不喜歡特立獨行，甚至很會見風轉舵，當被詢問意見時，雙子座為了不得罪別人，就會退而求其次，選擇多數人贊同的觀點，即使知道是錯誤的決定，也不會去修正。

▎天秤座

天秤座有選擇恐懼，做什麼決定都會猶豫很久，就算決定好了，也容易被其他人左右，比較沒有原則及立場，別人說什麼就是什麼，個性趨炎附勢，是典型的牆頭草，工作上完全聽從能力強的人，看誰對自己有利，就與誰站在同一隊。

▎射手座

射手座屬於「見人說人話，見鬼說鬼話」的類型，一旦遇到比自己強的人，就會馬上臣服於對方，但碰到能力差的人，就會擺出嗤之以鼻的態度，變臉速度非常快，射手座相當會見風轉舵，對於他們而言，與能力強的人合作，獲得的利益比較多。