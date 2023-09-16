台南市本土登革熱確診病例逼近7000例，隨著病例數與日俱增，化學防治噴藥規模與頻率也大幅上升，不少民眾抱怨家裡已二噴、三噴甚至四噴，民怨四起，市長黃偉哲表示，希望市民多體諒防疫人員，大家相忍為防疫，現在天公作美不再下雨、公部門積極化噴孳清，民眾也要動手孳清、做好防疫也全力配合噴藥，「天時地利也要人和」，疫情才有機會往下降。

黃偉哲說，從6月12日出現本土首起病例以來，91天有48天下雨，差不多是一噴完藥劑就下雨，真的很無奈，現在天公作美，市府防疫人員也努力孳清、整理家園環境，希望市民也能多多體諒，動手配合清除蚊子孳生源，不論是住家及辦公場所，「天時地利人和」，大家共同防疫，才能讓病例數減少，才可能讓疫情往下降。

他也提到，副總統賴清德說登革熱是社區病，人類和蚊子戰爭打了幾千年，蚊子傳播疾病，不消滅蚊子就很難阻止傳播，民眾配合於住家落實巡倒清刷，防疫才能事半功倍，不然藥物一噴再噴，噴到大家情緒上火。他強調，噴藥是不得已的做法，他也為防疫人員長達3個月來投入化噴孳清叫屈，「他們真的非常辛苦」，希望市民多配合，大家一起努力，才能趕快將疫情壓制下來。