54歲女星何如芸去年9月結束19年豪門婚姻，回復單身的她將精力投入工作當中，近年在不少電視劇中表現亮眼，而她也經常在社群及節目上分享育兒故事，日前她提到與大兒子聊後事的規劃。

何如芸15日在臉書上發文表示，自己曾和大兒子聊過後事的規劃，「當我想偷偷去簽署放棄急救同意書時，法令已經修改成必須要2個親屬見證，我找不到可以目睹我簽字的證人」，她提到或許有人認為現在與孩子提這件事太殘忍，但希望當這個時刻到來，兒子不至於過於悲傷或手足無措，「我不希望變成他們心中的一個痛點和遺憾」。

何如芸透露，當她叮嚀大兒子，一定要記得讓她好好離開時，孩子起初無法理解「為什麼要放棄急救」，她解釋因為自己很愛漂亮，「不能忍受我面目全非不能自主的那刻。」而講這些話的當下，她正在開車，回頭才發現「他淚流滿面」。

她認為，生離死別早晚都會來，「我寧願他們遵循的是我的心願，而不是必須下決定時的煎熬。還有負擔」；最後，她向兒子們喊話，若那天真的到來「真的真的不要悲傷，有一天，我們都會在天堂相見。現在的我們，好好享受可以相聚的每一刻，和誰都一樣，永遠記得媽媽愛你們的樣子就好」。