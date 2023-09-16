台灣基進提名吳欣岱參選台北市內湖南港區立委，將挑戰民進黨提名現任立委高嘉瑜。高嘉瑜今天說，過去說錯話或做錯事，感謝支持者願意給機會，會改進，若說錯話跟大家致歉。

2024總統選戰開打，民進黨從5日起啟動「信賴台灣．溫暖好政」施政願景說明會，在全台各立委選區舉行。獲民進黨提名的台北市第4選區（內湖、南港區）立委參選人高嘉瑜今天在南港區民活動中心舉辦施政願景說明會，包含總統參選人賴清德的台北市競選總部主委陳時中等人到場。

高嘉瑜致詞時說，當選立委過程不簡單，除對手曾是多屆議員且是政治世家，加上很多人提及她是基隆人卻到台北市參選，但因過去打拚及民進黨團結努力，才慢慢翻轉港湖區藍大於綠狀況。

高嘉瑜表示，針對過去說錯話、做錯的事，讓很多長輩支持者擔心，像近期她到市場拜票，發現很多長輩擔憂，好不容易民進黨可取下北市港湖區立委席次，若因分裂而保送對手，感到可惜。

高嘉瑜說，對於支持者，她過去有說錯話、做錯事，感謝願意給機會，會改進，若說錯話跟支持者致歉，且明年立委選舉不是為了她，是要延續民進黨中央執政和立委席次，讓國會過半，會持續打拚讓支持者知道她關心地方。

陳時中致詞表示，面對明年大選，很多人提到要下架民進黨，到底對手有何資格稱要下架民進黨，「不是做久要換，是做不好才要換」，民進黨執政期間做得不錯，包含推出長照等政策，行政院提供福利政策讓全民共享等。

陳時中說，總統蔡英文執政期間絕對做的很好，當然是因全民和政府一起努力及加上立委鞭策，所以民進黨要繼續執政，才能維持現在執政成果，若未來8年可持續努力，成就會越來越好。

陳時中表示，要持續讓世界看到台灣的韌性，目前台灣已是民主國家中的重要成員，明年選舉，各國都在看台灣人民選擇，是選擇自由民主，還是向暴力專制屈服，必須要用選票表達，繼續維持本土政權，更讓有經驗立委繼續留任，民進黨提名高嘉瑜，就是希望維持立院問政品質。

他說，因要趕場所以提早離開，但無論時間如何緊迫，若不到此場，會讓外界誤會，到場就是表達支持高嘉瑜，會讓民進黨推出台北市8席立委全當選。