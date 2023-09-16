桃園航空城搬遷戶抗爭持續，民眾不滿先建後遷承諾跳票、工程延宕等問題，提出訴求包括提升評點、降低安置住宅價格、成立拆遷安置監督委員會等，今近千人走上街頭，預告10月13日將赴行政院陳情。對此，桃市府提出4重點回應，強調關於居民意見皆會滾動檢討相關措施，盡最大努力協助民眾安置。

地政局長蔡金鐘表示，地上物拆遷補償是依全市自治條例規定一致性標準辦理，航空城計畫已另考量特殊發展背景，針對居民安置、先建後遷需要，就程序違建、二次搬遷情形，提高非合法建物救濟金，並針對優先搬遷及自願優先搬遷居民，依先後順序加發建物補償費25％、20％、15％獎勵金、房租補助及搬遷補助，目前已有逾7成、約5000多棟建物完成搬遷，並領取相關獎勵和補助。

為協助居民眾安置及重建，依內政部土地徵收審議小組會議決議，並經行政院航空城核心計畫專案小組會議討論，原則以具安置資格的建物為補助對象，參考徵收當期與今年建物評點變動幅度，加發建物補償費20％補助。

蔡金鐘說，航空城安置住宅讓售價格考量安置目的，以優惠價讓售安置戶，售價包括土地價格及建物實際建造價格，其中土地售價以開發後評定地價再優惠的價格訂定專案價格，已與開發前建地徵收補償價格相當，建物則以實際發包建造費用計算，採優惠價格甚至已較成本更優惠，經計算每坪20至22萬元，每一停車位價格介於85至125萬元間，相較鄰近地區房價低。

另針對小坪數或弱勢家戶，規畫安置對象所領總補償費在最小房型最高價格以下、配售一定面積以下者，民眾僅需負擔補償費與配售價格差額的50％。至於民眾陳情提高補貼門檻訴求，市府會與民航局就實際情形研議，以達妥適安置，降低居民負擔。另有關居民反映讓售對象可指定安置對象二親等內親屬承購，市府及民航局已依相關法規放寬辦理，安置戶可在訂約後提申請。

蔡金鐘指出，航空城安置土地4月已完成配地，皆已完成土地登記並於8月全數通知地主換發權狀，目前有92.5％地主申領權狀，配合工程進度預計10月至明年4月陸續辦理點交。安置住宅7月已辦說明會，約1200戶申請，已完成審查，預計10月底至11月抽籤，今年底至明年上半年辦理看屋、選屋及簽約等，預計明年底配合工程完工陸續交屋。

蔡金鐘提到，考量先前因居民安置需求增加、疫情因素及部分工程發包期程影響，使優先區相關作業進度略落後，為落實先建後遷政策，已檢討整體計畫的先建後遷時程，將延後全區地上物搬遷期程，給居民足夠安置重建時間。考量原定明年10月的搬遷期程已有規畫搬遷的居民，故調整增加第三階段自願優先搬遷，於該原定搬遷期程前搬遷的居民，加發建物補償費10％搬遷獎勵金、搬遷補助及30萬房租補助。

至於已先搬遷的居民，受期程調整影響，目前也規畫加發房租補助，鼓勵原有搬遷計畫居民盡速完成搬遷，目前正與民航局就執行細節討論及修訂作業原則，相關期程於確定後會正式通知。

蔡金鐘強調，航空城各項安置作業皆持續推動中，有關居民陳情相關意見，市府和民航局都會持續滾動檢討各項措施，秉持保障民眾安置及補償權益立場，回應民眾需求，盡最大努力協助居民安置。