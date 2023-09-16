不少亞洲國家的升學、就業壓力超大，日本醫師「炎の研修医」列出11項在韓國生活的小缺點，直言無法想像自己在韓國出生的結果，吸引8萬人狂讚，有韓國網友看到以後吐槽日本也沒好到哪裡去，另有人則說，高壓的生活應該是所有東北亞國家的問題。

日本醫師「炎の研修医」在推特上以「韓國人的一生」為題發文，列出在韓國生活的11個缺點，包括從小一起就要熬夜苦讀；沒有社團活動；學歷低人生就完了；不好看的人沒有人權；不和大家穿一樣的衣服就是異類；自己吃飯是怪胎；要絕對服從比自己年長的人；男生強制入伍；男女對立嚴苛；全球最嚴重少子化；隔壁就是北韓。

日本醫師「炎の研修医」表示，因為上述提到的這些原因，他實在無法想像自己出生在韓國，貼文曝光後，吸引了8萬多人狂讚，引發網友熱烈討論。

文章被轉發到韓國網路論壇qoo以後，引起韓國網友不滿，不少人認為日本也不惶多讓，同樣是生活很高壓的國家。不過也有韓國網友認為，東北亞的國家應該都是類似的狀況，他從韓國搬到歐洲居住以後，人生變得比較積極正向。

另有網友替韓國緩頰說，在韓國生活很快樂，上述提到的問題可能在全世界各地都會發生，每個國家都有各自的優缺點，不應該只針對韓國。