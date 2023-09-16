空勤總隊直升機將導遊吊掛下山至水上機場，轉送嘉義基督教醫院治療。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今早獲報，阿里山排雲山莊有一名男性導遊一隻眼睛看不見，且有頭暈情形，原規畫由消防局協同員警上山救援，但出發時又接到通知，指男導遊生命徵象不穩定，恐無法循山路下山，經向消防署申請直升機後，由空勤總隊直升機將導遊吊掛下山至水上機場，轉送嘉義基督教醫院治療。

嘉縣消防局今早9點接獲南投縣轉報，指一行10人的登山團從玉山主峰下山途中，年約68歲男導遊在排雲山莊出現一隻眼睛視力模糊、頭暈現象，但意識清楚，原打算由救援人員協助走下山，消防局立刻出動阿里山1車3人協同阿里山派出所1人、塔塔加小隊2人，共計1車6人前往，但才出發又接到排雲山莊通知，指男導遊狀況不是很穩定。

阿里山分隊進一步了解，排雲山莊當時曾透過視訊讓醫生為導遊看診，醫生不排除導遊可能是視網膜剝離或某處血管破裂，加上男導遊狀況變差，經評估後出動直升機飛往現場救援，在最短時間內將患者送下山就醫。