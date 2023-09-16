撞上救護車的轎車，車身毀損。（翻攝畫面）

轎車碰撞救護車，車身撞上圍籬毀損嚴重。（翻攝畫面）

機車騎士迎面撞上出勤救護車，機車毀損嚴重。（翻攝畫面）

新北市消防局第二救災救護大隊泰山分隊，本月7、13日救護車出勤救護救災，遭到來車碰撞，幸無人傷亡，經查兩案肇事的汽車駕駛及機車騎士，沒有酒駕，詳細事故原因仍待調查釐清。林口警分局呼籲，民眾行經路口應減速慢行，注意禮讓救護車先行，以免釀禍挨罰。

據了解，泰山分隊本月7日晚間6時許接獲火警報案，37歲吳姓消防員駕駛救護車途經泰山區新北大道與新生路口時，鳴笛閃燈要通過路口時，遭綠燈直行的18歲陳姓騎士撞上，騎士雙腳擦挫傷與腹部紅腫，送醫後並無大礙，酒測值為0。

第二起事故則於本月傍晚5時許，36歲林姓消防員出勤救護現場，沿著泰山區文程路往中港西路方向行駛，行經民生路口時，與沿民生路直行往泰山方向的32歲林姓汽車駕駛發生碰撞，幸並未造成人員傷亡，雙方酒測值均為0，肇事原因仍待調查釐清。

林口警分局表示，依據「道路交通管理處罰條例」第45條第2款之規定，汽車駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

警方呼籲，用路人行經路口時注意「慢、看、停」放慢速度，注意左右四周有無人車再行穿越，如遇巡邏車、消防車、救護車等執行緊急任務之車輛，請多加禮讓優先通行。