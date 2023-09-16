義大利拉姆培杜薩島本週3天內湧入8500名移民，官員今天把數以千計的移民轉送到西西里島時，義大利總理梅洛尼呼籲歐盟當局減輕義大利「無法承受」的壓力。

法新社報導，人數創新高的移民湧入拉姆培杜薩島（Lampedusa Island），掀起歐洲該如何分攤尋求庇護者責任的辯論。

拉姆培杜薩島與突尼西亞沿岸相距僅145公里，長期以來一直是北非移民船隻的登陸點，但本週最多可容納400人的移民中心不堪負荷。

根據聯合國難民署（UN Refugee Agency）數據，9月11日到13日，約有8500人搭乘199艘船隻抵達拉姆培杜薩島，人數超過當地所有人口。

數以千計的難民在露天野地過夜、攀爬周邊圍牆、在拉姆培杜薩島城鎮四處遊蕩的景象，令義大利極右派政府成員感到憤怒。

副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）稱難民抵達拉姆培杜薩島是「戰爭行為」，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）敦促歐洲聯盟（EU）採取更多行動解決問題。

梅洛尼在辦公室今天發布的影片中說，「義大利自今年來一直面臨的移民壓力令人無法承受」，這個問題源於非洲「艱困的國際局勢」。

她敦促歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）來拉姆培杜薩島走一趟，並要求歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）將這個議題列入10月歐盟峰會議程。

同時，在拉姆培杜薩島，男男女女與孩童在烈日下排隊搭乘巴士與貨車前往港口，有些人準備從那裡搭船前往更大的西西里島，之後將被送到移民處理中心。

歐洲議會選舉將於明年6月登場，大量移民湧入是其他歐洲國家當局的關鍵政治議題。

在法國，極右翼成員說，政府不應讓任何移民從拉姆培杜薩島越境，對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲歐洲團結。

馬克宏說：「我認為整個歐盟都有責任與義大利站在一起…嚴格的民族主義政策有其侷限。」

德國本週早些時候證實，根據旨在減輕歐盟邊境國家壓力的歐洲團結計畫，柏林當局已停止接納住在義大利的移民。

德國政府發言人今天說，羅馬去年暫停實施歐盟接受移民的規定後，這是向「義大利發出的訊息」，「如果義大利履行接納難民的義務」，柏林當局將恢復接受難民。