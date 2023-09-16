警光雜誌首度上架實體書店。（警政署提供）

警政署官方刊物「警光雜誌」已有58年悠久歷史，為國內首本傳遞「安全」意識及觀念的刊物，為提高雜誌「能見度」及「閱讀量」，警政署公關室自今年4月1日起，先與HAMI電子網路書城合作，上架電子檔，提供更多大眾讀者可以免費閱覽及下載。自9月15日起，當期雜誌也上架金石堂、三民書局、PChome等網路書店及部分實體門市販售，期盼透過提高該雜誌普及率，讓民眾可以更瞭解警察，也獲得「犯罪預防」及「交通安全」等安全新知，將安全意識扎根至各個階層，守護全民生命財產安全。

警政署表示，警光雜誌社於民國54年4月16日成立，成立迄今已逾58年，目前每月發行量約為8900本，主要訂閱戶為各警察機關、政府機關、圖書館及部分個人訂閱戶。

「警光雜誌」在國內書刊雜誌市場具有獨特性，是目前唯一一本能向民眾傳輸「安全」觀念的雜誌，為強化雜誌服務功能，新版雜誌內容將一改以往警政宣導為主的模式，以更貼近民眾角度出發，內容將更豐富、多元並具趣味性，以提高民眾閱覽興趣，輕鬆就能獲取日常安全新知。

警政署指出，警光雜誌9月創刊號（第806期），主題報導為「全民反詐一起來」全面解析最新詐騙手法。新版雜誌並設有「What sould I do–怎麼辦？」專欄，以簡單明瞭的文字與圖說教您應對各種不同狀況，本期為「長隧道遇汽車故障及發生火災、事故該怎麼辦？」，讓讀者一目了然獲得交通安全知識。

此外，這期雜誌「光點」專欄，焦點人物為富邦集團董事長蔡明忠，敘述他如何克紹箕裘，一步一步追隨父親蔡萬才的腳步，接任「中華民國警察之友總會」第12屆理事長的心路歷程。本期「亮點」專欄，則刊載「IG反詐尖兵報到，警政署成立自媒體多元整合行銷團隊」，介紹警政署打詐幕後推手（警察個人自媒體）、「警察IG尖兵報到」、「吃便當也可以反詐騙」等各項新穎且頗受好評的反詐行銷方式，內容精采有趣。

警政署強調，警光雜誌數位化並上市，是國內治安及交通安全重要的里程碑，希望藉由警光雜誌「能見度」及「閱讀量」的提升，深化全民「安全」觀念，厚植自我安全防衛意識，保障民眾生命財產安全。