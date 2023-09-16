農委會（現農業部）上半年實施進口蛋專案，不料頻頻爆出爭議，先是巴西蛋進口商超思資本額僅50萬遭到質疑；接著又爆出台農蛋品有效期限標錯的情況，違反食品安全衛生法。台中市長盧秀燕在議會答詢時，曾直言不懂中央為何這麼保密；不過盧（15）日透露，中市府終於拿到部分資料。對此，前台北市議員羅智強表示，「陳吉仲耍官威，盧秀燕顧食安」。

羅智強今（16）日在臉書發文指出，盧秀燕關心食安，要查巴西過期蛋流向，結果台中市政府去電農業部，希望農業部告知流向。羅怒批，「陳吉仲好大的官威！農業部先是說不方便給，見民怒沸騰，民進黨政府再改口，要先行文再說。」

對於巴西蛋讓消費者人心惶惶，羅智強認為，中央本就應該主動告知各地方縣市流向，沒想到陳吉仲不但自己不作為，在台中市食安處主動詢問農業部後，「因無法確認來電者的單位及身分」，還要求對方依程序來函。

羅智強抨擊，農業部在陳吉仲的領導下，已經整組壞了了，居然把政府單位當成詐騙集團來防，先不談詐騙集團要巴西蛋的流向有什麼用，農業部懷疑對方的身分，大可打公務機關的電話查證，結果農業部的回應卻是耍官威，要對方發公文，「民進黨給了台灣賣壞蛋的陳吉仲，幸好我們還有為人民護食安的盧秀燕。」

不過針對「臺中市府要求農業部提供巴西蛋的流向，農業部回復不方便提供」一事，農業部次長陳駿季回應，從未拒絕提供，查證後同仁在電話中向對方說明專案進口雞蛋在邊境都會逐批檢驗，合格後才能入境，「政府都有把關，但因無法確認對方的身分，建議應依程序來函索取資料。」