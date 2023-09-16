農業部專案進口雞蛋緩解國內蛋荒，卻發生僅有50萬元資本額的一人公司，可以吃下6成進口蛋數量、巴西進口雞蛋效期標示錯誤、製造日期一日數變、要洗選蛋商背鍋，農業部部長陳吉仲今天說明進口蛋流向，媒體詢問是否要為此次事件道歉，陳吉仲不斷顧左右而言他，並未表示任何歉意。

陳吉仲表示，今年國內雞蛋產量不足導致蛋價上漲，且衍生黑市價格猖獗，影響一般的民眾民生消費與店家業務營生，造成民怨，因此農業部從3月起實施「限時、限地」專案進口政策，從今年3月到明年6月開放共12個國家專案進口雞蛋，以解決國人的雞蛋消費需求。

陳吉仲說，所有專案進口雞蛋洗選後上架的標示，均要依照出口國來源場標示的有效期限，農業部將庫存進口雞蛋調度給洗選業者時，皆有告知該批雞蛋的有效期限。針對近日出現洗選業者錯誤標示有效期限之情事，業者已將錯誤標示蛋品全面從通路端下架，為清查是否還有標示錯誤的蛋品，農業部會跟衛福部和地方政府合作執行聯合稽查，違者一定依法辦理。

媒體多次詢問是否要為此次進口蛋事件道歉或下台，陳吉仲不斷顧左右而言他僅說，進口雞蛋為照顧消費者，並讓業者恢復產能。