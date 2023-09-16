星座專家篠安老師分析12星座9／17～9／23運勢，這周將遇到金木四分，對愛情觀有更多檢視；9／23太陽正式進入天秤座，將會格外重視親密關係與人際互動。各星座運勢方面，雙子工作靈感湧現；摩羯有機會受到上司賞識；牡羊留意破財；巨蟹太在意他人的評論而患得患失。

▍牡羊座

本周隨著太陽正式進入牡羊座的親密關係領域，會花較多時間與閨密相處，開始在乎另一半的生活狀況。受到金木四分影響，財運上有破財跡象，要謹慎。

▍金牛座

本周隨著太陽正式進入金牛座的職場工作領域，開始正視工作上的問題並積極解決現有瓶頸，也會格外照顧同事。受到金木四分影響，要留意說話容易得罪人。

▍雙子座

本周隨著太陽正式進入雙子座的戀愛創造領域，工作上靈感不斷湧現，適合參加創造或藝術性活動。感情上能主動與心儀對象互動，受到金木四分影響，要避免過多的交際應酬。

▍巨蟹座

本周隨著太陽正式進入巨蟹座的居家生活領域，開始關注家人的生活及健康，花較多時間照顧雙親。受金木四分的影響，過多聚會可能導致太在乎他人的評判，心態上患得患失。

▍獅子座

本周隨著太陽正式進入獅子座的溝通學習領域，是個適合規劃學習的好時機，在進修與考試上也有不錯的好運。受金木四分的影響，工作上容易因一時衝動而衝撞上司。

▍處女座

本周隨著太陽正式進入處女座的金錢正財領域，將有更多投資賺錢機會，也會接到新的客戶或訂單。人際關係上大方得體，可能會請同事吃飯；受金木四分影響，容易踩到情人的底線而陷入僵局。

▍天秤座

本周隨著太陽正式進入天秤座的自我認同領域，將感到心情愉悅並充滿源源不絕的動力；會把焦點放到自身事物上，受到金木四分影響，容易過於輕信朋友而遭有心人士陷害，要提高防備心。

▍天蠍座

本周隨著太陽正式進入天蠍座的深層潛意識領域，可能感到疲憊、沒有衝勁，對任何事物不感興趣，人際關係上相對低調。受金木四分影響，容易與另一半發生價值觀的衝突。

▍射手座

本周隨著太陽正式進入射手座的人際關係領域，將有許多工作上的應酬，有更多機會結識對事業有幫助的人脈。受金木四分的影響，容易因一時大意而忽略身體健康，易腸胃炎、感冒。

▍摩羯座

本周隨著太陽正式進入摩羯座的事業地位領域，表現受到上司、主管關注，意見容易獲得高層採納。受到金木四分的影響，桃花運漸旺，但也要留意異性接近可能不懷好意。

▍水瓶座

本周隨著太陽正式進入水瓶座的進修價值觀領域，適合進修與出國散心，會有意想不到的收穫。受到金木四分影響，對家人過於介入生活感到不滿。

▍雙魚座

本周隨著太陽正式進入雙魚座的深層情感領域，開始面對內心的陰暗面與創傷，會特別照顧生病的親友。受到金木四分影響，在工作上容易犯錯。