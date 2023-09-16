超級保密！空軍司令劉任遠上將9日由前往北部地區防空陣地視導，未料卻破天荒的在頒發加菜金時，與部隊主官躲在營舍後方角落拍照，以免照片中出現「可以辨識」該部隊的資訊，反而增添該單位神秘感。不過這次頒加菜金的方式，大概是國軍首見，也凸顯此陣地的機敏性，以防止官洩。

但根據研判，此陣地極有可能是今年初在淡水新部署的天弓三型陣地，因從未曝光，所以才如此保密。

據《青年日報》報導，劉任遠首先聽取單位工作簡報，接續前往各營舍實地了解陣地運作規劃，除對兵力運用及裝備維保等方面逐項研討以掌握實況，對於官兵全心投入戰備任務亦表示肯定，並期勉單位持恆宣導軍紀營規，妥善勤務分配，以強化部隊團結，確保人才長留久用。

劉任遠強調，每位官兵都是守護國家安全及穩定區域和平發展的重要基石，在戰備訓練方面一定要自我精進，不能有一日鬆懈，並以循序漸進方式強化訓練成效，以建構堅實防衛戰力，確保國家安全。