弘道老人福利基金會台中服務處16日與全美世界台灣分公司攜手舉辦「湖畔漫步舞台SHOW」，邀185位爺奶出門體驗美甲、修眉與按摩等服務，爺奶樂開懷。（弘道老人福利基金會提供／潘虹恩台中傳真）

弘道老人福利基金會台中服務處16日與全美世界台灣分公司攜手舉辦「湖畔漫步舞台SHOW」，許多長輩初次嘗試美甲、修眉，看著手上五顏六色的美麗指甲紛紛笑開懷。（弘道老人福利基金會提供／潘虹恩台中傳真）

台中市北區台中公園是許多老一輩台中人的共同回憶，弘道老人福利基金會台中服務處與企業合作，16日沿湖心亭周遭擺設修眉、指甲彩繪、精油按摩等11個攤位，邀長輩走出家門享受生活，許多爺奶重返台中公園，回想起昔日美好記憶，展露笑顏。

台中公園已有120年歷史，是許多老一輩台中人的回憶。弘道台中服務處在關懷弱勢長輩時發現，多數阿公阿嬤提起台中公園都充滿美好記憶，年輕時常在湖心亭約會划船、相約踏青，現在許多長輩因疾病、行動不便已好久沒再踏入公園。

弘道台中服務處16日與全美世界台灣分公司攜手舉辦「湖畔漫步舞台SHOW」，沿著湖心亭擺設11個攤位，包括修眉、指甲彩繪、精油按摩等及畫眉、趣味遊戲等攤位，共185位爺奶出門體驗，許多長輩初次嘗試美甲、修眉，看著手上五顏六色的美麗指甲紛紛笑開懷。

現年74歲的曾阿嬤，在44歲時被診斷罹患類風濕關節炎，工作無法繼續也嚴重影響日常生活，除了就醫幾乎足不出戶，平時只能看窗外風景、聽收音機或看電視。她說，年輕時和丈夫約會最常到台中公園，結婚後每逢中秋，全家人都會到台中公園散步賞月，自從生病後已30年未曾再來。如今，曾阿嬤重新踏入台中公園，除了體驗精油按摩、修眉，更在志工陪伴下沿日月湖畔漫步，開心不已。

弘道台中服務處處長陳國慶說，志工在服務中發現，獨居弱勢長輩的困境不會只有1種，志工們根據每位長輩的需求提供不同服務，更注重長輩心中的孤獨感，希望透過各種活動的辦理，邀請長輩踏出家門，增加社會互動及參與，讓老後生活更加精采，也誠心邀請社會大眾捐款支持，讓助老服務不中斷。