基泰建設大直工地坍方造成附近民宅受損，台北市議員許淑華今（16日）在臉書曝光終於取得的台北市建管處「備查」資料，明確記載，施工後發生明顯的鄰損狀況，牆壁龜裂、門框變形導致大門無法正常關閉，結果建商及監造人做出「這些損害不是施工所造成」的結論，還要民眾替建商說法背書，打勾簽名，20戶住戶中有17戶拒簽這種荒謬的鑑定書，拒簽率高達9成。

許淑華指出，但是依據前市長柯文哲修改的規定，即使民眾拒簽鑑定報告書，也就是不接受鑑定結果，報告書只需要放在辦公室「備查」，然後建商還是可以繼續施工，請問柯文哲這樣的法令叫「嚴修」？請問市民會接受嗎？質疑柯文哲還在鬼扯嚴修。

許淑華批，如今柯文哲忙著選總統，還自稱小市民躲在發言人後面不敢面對，罵我們這些在幫台北市民解決問題的人是沒有良心，何其可惡！政治不難，找回良心而已！

因此許淑華公開呼籲蔣萬安市長三點，第一，住戶不服鄰損認定的結果，可要求第三方鑑定，鑑定費用「應」由建方支付，第二，務實解決民眾安置的交通、就學問題，及後續與基泰洽談賠償方案，以及第三，將基泰列依照採購法101條規範，列為黑名單，公辦都更排除參與。