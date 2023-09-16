國道1號北向17公里處中午發生4車追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車擠壓變形，車內1對夫婦送醫搶救後，於下午2時許傷重不治，警方持續調查釐清肇因。（翻攝畫面）

國道一號北向17公里今（16）日中午發生4車追撞事故，其中有一輛自小客車遭到聯結車嚴重擠壓，卡在內側護欄，整個車身變形毀損嚴重，車上一對夫妻脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救，下午2時許傷重不治，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊說明，今午12時12分獲報，國道1號北上17.3公里處發生事故，派員到場發現有1輛聯結車及3輛自小客車的車禍，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車消防車。

警方調查，駕駛聯營車的63歲江姓男子，因前方車流回堵閃避時撞擊內側3部汽車，其中1部自小客車遭聯結車嚴重擠壓於內側護欄，車內66歲陳姓男子及65歲王姓女子，2人是夫妻，送醫後宣告不治。另一部自小客車43歲陳姓駕駛與車上乘客受傷送醫後，已無生命危險，其他3車駕駛酒測值皆為零。

警方表示，現場肇事車輛於下午1時51分排除，但因中央分隔島燈桿遭撞傾斜，目前封閉南北雙向內側車道，僅外側車道可通行。警方呼籲用路人遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要分心或疲勞駕駛。