台中太陽職業籃球隊對T1聯盟公告不通過本公司（球團）2023-2024賽季參賽資格的程序問題提出嚴正抗議，T1聯盟在112年9月15日下午1點37分向媒體公告訊息，但本公司（球團）直到下午3點49分才收到T1聯盟所寄的電子郵件決議通知。先告知媒體，再通知球團，此舉無疑是先斬後奏，不符合標準行政流程，如此暴力不尊重藐視一個在聯盟兩年努力的球團！令人情何以堪。

台中太陽職業籃球隊為發展基層體育與籃球不遺餘力，9月5日捐贈新台幣100萬元予台體大，15日下午2點再由總經理汪蔚傑與球員代表藍少甫共同出席，向國體大捐贈新台幣100萬元，支持該校體育發展，提攜體育專業人才。豈料卻在此時得知不符合參賽資格，令全體隊職員都相當錯愕且無法接受。

台中太陽職業籃球隊15日同時公布啦啦隊徵選評審，一切都照著開季做好完全準備，期待呈現給球迷最好的一面。但T1聯盟罔顧球員與球迷權益，草率做出重大決議，且並未事先通知當事人，直至本公司（球團）15日晚間發出聲明後，至今也未獲得任何通知與回覆，在此呼籲T1聯盟能正視問題並解決問題。