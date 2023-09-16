中華電信:中華電14日下午3點開放網路門市預約iPhone 15全機型狀況，結果3分鐘預約額滿，依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型為iPhone 15 Pro/15 Pro Max高達8成，以容量256G最多，佔5成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬，皆為iPhone 15 Pro系列機型專屬；如為iPhone15系列顏色，則以粉紅色最受歡迎。

台灣大哥大:台灣大昨(15)日晚上8點起於myfone實體門市、網路門市，同步開放預購iPhone 15系列新機。myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 15 Pro Max就全數預購完畢。整體預購量超乎預期，較去年iPhone 14系列增7成，其中近7成預購iPhone 15 Pro系列，當中又以256 GB最多果粉預購，占比高達7成。顏色方面，iPhone 15 Pro系列以原色鈦金屬最受歡迎，占比5成；iPhone 15和iPhone 15 Plus中，則有3成預購粉色。

台灣大指出，今年iPhone 15系列全機款加入「動態島」、相機規格有感升級，帶動換機潮，預購熱烈程度超乎預期，預購量較去年 iPhone 14系列增7成。iPhone 15系列機款中，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max首次採用鈦金屬材質，最受果粉歡迎，Pro系列預購就占所有機款近7成，容量則以256 GB占比7成為最高。果粉最愛的顏色方面，原色鈦金屬的最熱門，占整體iPhone 15 Pro系列5成，myfone網路門市昨開放後僅5分鐘，iPhone 15 Pro Max就全數預購完畢，再度展現果粉驚人消費力。實體門市也傳捷報，即將預購額滿。另外，粉色iPhone 15也很受歡迎，占iPhone 15和iPhone 15 Plus的3成。

遠傳電信:遠傳則是在13日上午11時開放iPhone 15系列預約，在台灣電信三雄中搶下頭香，根據數據顯示，首次採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro系列最受歡迎，預約量超過7成，顯示果粉口袋很深，多數瞄準高階機款，另外，iPhone 15的粉紅色也相當受青睞。

遠傳進一步表示，今年iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，前代14 Pro系列專屬的動態島也全面導入iPhone 15系列；而今年iPhone 15 Pro系列則首次採用鈦金屬材質，根據遠傳預約登記資料統計，喜好度最高為原色鈦金屬，藍色鈦金屬第二；iPhone 15則以粉紅色最受青睞。機款方面，遠傳表示，接近半數對iPhone 15 Pro Max最感興趣，iPhone 15 Pro第二、iPhone 15第三，與去年相似；容量則以256GB最受歡迎，獲得過半數的預約民眾喜愛。