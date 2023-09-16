新竹市2023竹塹特產節於今 (16)、明兩日登場，但有網友發現該活動的漫步地圖上，第一攤竟然是不動產仲介經紀商業同業公會，引發熱議。對此，新竹市政府回應，不動產仲介公會是以「公益」出發宣導交易安全，為公私協力合作的優良典範，民代及社群媒體惡意扭曲、不當連結不動產造炒作，市府深表遺憾。

竹塹特產節今日開幕，但新竹市米粉商業同業公會發出公告，因未能與市府工策會達成共識，不參與該活動。PTT鄉民也找出活動的漫步地圖，爆料說：「第一攤就是新竹市近日主打的特產：不動產！」引發網友聯想到新竹市長高虹安近日的豪宅爭議，「請正名：竹塹房產節」、「來新竹吧就是要住預售屋吃米粉配貢丸湯」、「新竹有三寶，米粉、貢丸、不動產」。

竹塹特產節漫步地圖。（圖取自新竹市政府城市行銷處臉書）

新竹市政府地政處也特地發布新聞稿回應，痛批「民代及社群媒體惡意扭曲不動產交易安全價值，竹市府深表遺憾」。

竹市府表示，「竹塹特產節」重大活動，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會以「公益」出發設攤宣導交易安全等，卻遭民代及社群媒體不當連結不動產炒作等，市府深表遺憾，並嚴正表示交易安全為普世價值及促進社會安定的重大政策，公會與政府攜手為不動產秩序維繫的努力，不容「惡意扭曲」。

市府表示，不動產交易市場近期出現「中人詐騙案」造成民眾鉅額損失，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會善盡公會的社會責任，與市府共同宣導「交易合法業者」辨識查證方式，彼此為交易秩序、安全及保障民眾財產而努力，並為公私協力合作的優良典範，但民代及社群媒體卻惡意抹煞如此「正向價值」，市府深表遺憾。

新竹市地政處指出，「中人詐騙案」是竹市民眾透過「不具執業資格」的中人購買房地產，造成百萬元以上鉅額損失，故宣導民眾辨識合法業者刻不容緩，適逢「竹塹特產節」重大活動，且辦理地點臨近火車站具有交通便利性，應可吸引大批市民或遊客前往，公會與市府把握契機，深入人群攜手共同提供正確交易觀念，如此對業務的努力與用心卻遭惡意解讀，深感遺憾與痛心。

地政處強調，為保障交易安全與釐正交易秩序，中央陸續推動「平均地權修正5大措施」、「包租業轉租實價登錄」等重大措施，地政處為推動新制多次與公會合作辦理宣導與教育訓練，而公會亦主動在房仲公益捐血等活動宣導交易安全，雙方不斷為交易安全的目標而努力，但本次惡意連結卻為日後彼此合作留下陰影，亦呼籲民眾勿輕信不當謠言。