「2023土地公國際民俗藝術節」今（16）日熱鬧登場，於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式，新永和市場旁停車場舉辦主獻大典，並有一系列相關活動，吸引人、車潮湧入。

桃園警分局除了投入警力及義交人員針對活動周邊路段進行交通疏導管制外，也利用此次活動進行「廉政」、「反詐騙」及「交通安全月」宣導，深化政風反貪、反詐及交通安全意識，桃園警分局分局長洪志朋特別呼籲民眾響應「反貪倡廉」、「人本交通 停讓文化」與「車輛慢看停 行人安全行」等交通安全月的主題與口號。

桃園市府廣場前舉辦百神會師起駕儀式，警方宣導廉政、反詐騙交通安全月。（警方提供）

百神會師起駕儀式，會師踩街隊伍沿途行經桃園區中山路、中山東路、三民路、中央街後進入新永和市場停車場，總長約3.2公里、估計步行約90分鐘，參與的宮廟陣頭約100多團，場面熱絡，參與人員均能在工作人員引導下，有條不紊前進，充分發揮凝聚在地情感與向心力。

踩街隊伍抵達新永和市場停車場後接續表演，其中百神會師齊聚一堂更是場面盛大，桃園警分局組成的「犯罪預防及交通安全宣導團」也藉此機會向在場民眾宣導，希望提升宣導效益，全民一起反詐騙，強化交通安全意識。

桃園警察分局表示：常見詐騙手法-假愛情交友、假親友詐騙、投資詐欺、假網路購物、分期付款詐騙等類型。如果接獲不明來電，務必謹記防詐三步驟「一聽」、「二掛」、「三查證」，才能看好自己荷包。桃警將持續利用各活動人潮聚集場合，向民眾解析各類常見的詐騙類型，藉以提醒全民一同杜絕詐騙。

踩街會師活動之後，接續舉辦主獻大典、土地公文化之夜、一心歌仔戲等節目演出；17日下午2點到晚上9點半，同樣在新永和市場旁停車場舉辦祈龜求壽桃、土地公捏麵人DIY、土地公搖滾之夜等活動，2天的活動均有市集，歡迎大家踴躍參與。